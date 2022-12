L’Avent pour attendre Noël

Cette année, c'est Victor qui a eu l'honneur d'allumer la première bougie de la couronne de l'Avent. Cette tradition en Alsace et en Lorraine, Nathalie veut la partager avec ses deux garçons. "On allume une bougie par dimanche en attendant Noël", explique la mère de famille. Les petits gâteaux de Noël et les bougies donnent un avant-goût de fête. À sept ans, Victor sait déjà qu'il va falloir être patient car il reste du temps avant Noël. Pour confectionner les couronnes de l'Avent, le travail commence bien avant décembre. La matière première est en forêt, idéal pour trouver les plus belles pommes de pin et de sapin. Installés sur les branches de sapin, les décors révèlent toute leur beauté. Dans une association paroissiale, on crée des couronnes de l'Avent depuis plus de 30 ans. Les artistes confectionnent des centaines de couronnes de l'Avent chaque année. C'est une tradition venue d'Allemagne qui remonte au XIXe siècle. Au mois de décembre, les couronnes ne sont pas que sur les tables, elles décorent aussi les façades et les portes. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly, M. Doux