L'Aveyron, l'autre pays des Yéyés

Voici un portrait et aussitôt la petite musique qui l'accompagne. Dans cette galerie, Jean-Marie Périer vous emmène dans un voyage dans le temps : le temps des yéyés et de ses stars iconiques. Johnny, Sylvie, Eddie et les autres, pour le magazine "Salut les copains", il les a tous photographiés, s'accordant toutes les libertés. Ce trésor, Jean-Marie Périer a décidé de l'offrir à un petit village de l'Aveyron, Villeneuve-d'Aveyron, bastide médiévale de 2 000 habitants. Ces photos sont exposées dans une belle bâtisse du XIIIe siècle. Elles attirent depuis quelques années des touristes qui en profitent pour visiter le village. Depuis 25 ans, le photographe partage sa vie entre Villeneuve-d'Aveyron et le reste du monde. C'est sa parenthèse, loin de l'agitation parisienne. Ici, il rencontre qui il veut, quand il veut. Vincent, le cafetier de Villeneuve, a lui aussi sa photo. On la trouve dans la galerie aveyronnaise de Jean-Marie Perier. Le boucher, le boulanger, le facteur... le photographe rend ici hommage à ces vedettes du quotidien. Dans l'Aveyron, Jean-Marie Perier est venu chercher la campagne de son enfance, et il l'a trouvée. Dans ce paysage verdoyant, il y a un endroit qu'il aime découvrir et redécouvrir à chaque visite. Le jardin de Marion est comme un tableau ou plutôt, une photo. Il s'y sent tellement bien dans cette campagne qu'il l'a immortalisée. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas