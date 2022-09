L'avion a enfin été remorqué à Montpellier

Tracté avec d'infinies précautions, le Boeing 737 retrouve enfin le tarmac de l'aéroport de Montpellier. Il aura donc fallu près de 60 heures aux techniciens pour déplacer les 50 tonnes de l'avion, et permettre d'envisager une reprise du trafic aérien. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'avion de fret a manqué son atterrissage et a terminé dans l'étang. Dimanche, après avoir acheminé deux grues qui sont uniques dans l'Hexagone, les techniciens sont parvenus à sortir le nez de l'appareil hors de l'eau. Des travaux de terrassement ont ensuite été réalisés pour créer un passage jusqu'à la zone de fret. L'opération est désormais terminée, la direction de l'aéroport annonce donc la reprise progressive du trafic, au grand soulagement de passagers impatients. C'est la fin d'une attente pénible pour les passagers, mais l'appareil, lui, ne redécollera pas dans l'immédiat. La direction de l'aéroport se refuse à donner le coup de sa fermeture. Mais selon certains spécialistes, il faut compter 75 000 euros de pertes quotidiennes. TF1 | Reportage H. Dreyfus, L. Deschateaux, C. Arrigoni