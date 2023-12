L'avion et ses passagers vont décoller de Vatry

C'était il y a quelques minutes, l'Air Bus A340 s'apprête enfin à décoller, destination Mumbai. L'épilogue d'un blocage de quatre jours et quatre nuits à l'aéroport de Vatry, mais jusqu'au dernier moment, certains passagers indiens ont refusé d'embraquer. "Les passagers ne souhaitent pas partir tout simplement parce qu'ils ne veulent pas aller en Inde. Ils souhaitent aller là où ils voulaient aller dès le départ. C'est-à-dire au Nicaragua", explique Me Liliana Bakayoko. Combien sont-ils à bord ? D'après nos informations, la quasi-totalité des passagers auraient accepté de monter dans l'avion. La France et l'Inde ont trouvé un accord pour rapatrier ces ressortissants. Ce lundi matin, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Pourquoi une douzaine de passagers ont demandé l'asile dans l'Hexagone ? D'après un responsable : "ils souhaitaient rester ici en France". Ces Indiens faisaient-ils partie d'un réseau de migration illégale. Étaient-ils destinés à un trafic d'êtres humains ? Suite à une dénonciation anonyme, les enquêteurs ont interpellé deux passagers avec une importante somme d'argent liquide. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, T. Misrachi, A. Chomy