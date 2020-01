L'avion rapatriant des Français de Chine attendu à Istres

Les premiers passagers venus de Chine ont atterri ce vendredi à Istres, accueillis par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Les 200 personnes à bord ont subi des tests médicaux avant leur départ de Wuhan. Aucune d'entre elles ne présentait de symptômes du coronavirus. Pas de fièvre ni de toux. Des équipes du SAMU et de la Croix-Rouge sont déjà sur place et vont probablement pratiquer des tests. Les rapatriés rejoindront ensuite le petit village de Carry-le-Rouet où ils seront confinés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.