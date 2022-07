Le 13H à table : barbecue avec le champion de France

Vous brûlez d'envie de devenir les rois du barbecue cet été. Alors, allumons le feu avec un champion de France de la discipline, Romain Gibert, qui nous livre ses secrets. Son premier conseil, c'est d'acheter une viande de qualité, en misant sur des morceaux de taille. Pour une côte de boeuf et des merguez de compétitions, le champion de France recommande une cuisson au charbon. Là encore, les gros morceaux font la différence. Pour l'assaisonnement, place à la finesse. Au bain d'huile, préférez un doux massage. "En frottant, je sens tout de suite que la marinade adhère à la viande. Donc, là, c'est un bijou", nous affirme-t-il. Pour les bijoux, il y a des règles d'or. Il faut prendre le temps, la cuisson doit être lente et à 120 degrés. Pour une précision chirurgicale, armez-vous d'une sonde. Pendant ce temps, on prend soin des autres ingrédients qui font le succès du barbecue, une bande de copains et un soleil couchant. Une fois sorti du feu, l'expert du barbecue vous conseille d'attendre quelques minutes. La viande a aussi le droit de se détendre avant d'être dégustée. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, D. Paturel