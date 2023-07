Le 13H à table : Bon et pas cher, le macaron

Comment réussir de beaux macarons à la framboise légers et acidulés, pour moins de 50 centimes la pièce ? Il vous faudra du sucre, des œufs, de la poudre d’amandes et de belles framboises. Élise Caron, une étudiante passionnée de pâtisserie, sera notre guide. Elle a choisi de venir dans une ferme près de Tours (Indre-et-Loire), où les clients font eux-mêmes leur cueillette. Autour de sept euros le kilo, c’est un bon plan pour acheter des produits frais beaucoup moins chers. On passe directement du champ aux fourneaux. Elle tamise le sucre glace et la poudre d’amende pour éviter les grumeaux. Pour les œufs, les blancs sont pesés au gramme près. "Pour les macarons, il suffit d’une étape où on n’en met pas assez ou trop, et ça ne fait pas le même rendu ", avertit-elle. Elle va monter les blancs en neige, et ajouter le sucre au bon moment. Pour réaliser des macarons assortis aux couleurs des framboises, un soupçon de colorant suffira. Dernière étape, incorporer le sucre glace et la poudre d’amandes. Une fois formées, les coques vont cuire environ un quart d’heure. Il ne reste plus qu’à préparer un bon coulis de framboises et à dresser les macarons. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély