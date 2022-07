Le 13H à table : le jambon de porc noir de Bigorre

Humez, dégustez, c'est le bon goût des Pyrénées, de ce cochon qui mène une vie paisible en liberté. Ses grandes oreilles rabattues sur les yeux comme un béret lui donnent des allures de vieux paysan bigourdan. Après la sieste, c'est piscine. Le cochon noir de Bigorre est élevé dans les prés et les sous-bois. Une vie au grand air jusqu'à ses quatorze mois. Le porc noir de Bigorre est une Appellation d'origine protégée depuis 2017. De l'élevage à la fabrication de la charcuterie, c'est un éloge. Les jambons sont affinés de 24 à 48 mois. Sur sa zone d'appellation, entre Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Gers, on ne compte aujourd'hui que 60 éleveurs de porc noir de Bigorre. Ils sont les meilleurs ambassadeurs du produit. Conseils de dégustation : "c'est comme un bon vin, ça doit se consommer à température, on découpe en pétale de trois quatre centimètres de longueur assez fine pour qu'il y ait à la fois un petit peu de mâche, mais que ça ne soit pas trop épais et que ça reste fondant". Pour la compagnie, un bon pain, quelques fruits et melons, c'est simple, c'est bon. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas