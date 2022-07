Le 13H à table : mille et une recettes de courgettes

L'été est bien là, les courgettes remplissent les étals. Pour notre recette, Nadia Bergeat nous emmène dans un magasin de produits locaux près de chez elle. Il nous faut une dizaine de courgettes. En pleine saison, elles sont à moins de deux euros le kilo. Il faut aussi des œufs, de la crème, un peu de fromage et nous voilà prêt pour passer en cuisine. Pour l'entrée, Nadia nous propose une soupe froide de courgette. Le fromage vient donner de l'onctuosité à la soupe. Pendant que l'entrée refroidie, elle s'attaque au plat principal, un gratin. La première étape est de râper les légumes pour faciliter la cuisson, mais les courgettes peuvent également se manger crues. C'est un légume riche en fibres et peu calorique qui se cuisine facilement. Pour le gratin, elle les fait revenir dans un peu d'huile d'olive et de beurre. Une fois bien doré, il suffit de tout mélanger. La touche finale, c'est du bleu de brebis et il ne reste plus qu'à enfourner pendant quinze minutes à 180 degrés. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux