Le 13H au jardin : la douceur sucrée du potager

On trouve les premières traces de ce légume dans l'Antiquité chez les Grecs. Depuis le Moyen Âge, elle est extrêmement cultivée dans tous les pays de l'Est. On l'adore dans cette région, surtout en soupe avec le fameux bortsch. Un légume millénaire dont on ne compte plus les formes et les couleurs. La Noire d'Egypte, c'est celle que nous cultivons chez nous. Une variété parfaitement adaptée au climat océanique. Pour la cultiver, rien de plus simple à condition de s'y prendre dès le mois d'avril. Il faut se munir de petits pots, mettre de la terre et ajouter les graines. A partir du mois de mai, on la met en pleine terre. La betterave ne nécessite quasiment aucun entretien. Une fois les légumes ramassés, laissez-les sur la terre pendant une journée. Ensuite, frottez avec une brosse ou un couteau pour enlever les bébêtes et coupez les feuilles à un centimètre du collet. Puis, il faut stériliser la betterave dans de l'eau et du sel. Si on la mange cru, on va exalter son goût terreux. Si on la fait cuire et qu'on la mange en salade, on va retrouver le goût sucré. Réalisez une tarte fine de betterave avec des pommes et des noix, une façon de cuisiner très originale. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens, R. Cann