Le 13H au jardin : la vie du potager en octobre

Les premiers froids arrivent. Il est temps de récolter les derniers légumes d'été, notamment les tomates, les poivrons, les aubergines et les courgettes. Il faut penser aux légumes d'automne avant que les premières gelées n'arrivent. Concernant les courges, faîtes bien attention de les ramasser lorsque la queue est très sèche. Dans le cas contraire, elles ne se conserveront pas. Octobre, c'est aussi le mois où il est encore temps de faire quelques semis. C'est aussi le moment de préparer les fraises. Pour ce faire, il faut récolter les petites branches qui partent du fraisier où des petites racines se sont remises en place. Préparez des touffes et laissez dans un endroit éclairé à l'abri du gel. La durée de vie d'un fraisier est de quatre ans. Ces actions vont permettre de renouveler nos plants grâce à notre propre culture. Ce mois-ci, le bon geste c'est de faire son compost. Il suffit de récupérer tous les déchets verts ménagers auxquels on ajoute les coquilles d'œuf et le marc à café. Il est aussi possible de récupérer un carton trempé et déchiqueté, les herbes de tonte ou encore du fumier. Il faut éviter les protéines animales, les croûtes de fromage et les agrumes. Pensez également à récolter les graines. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel