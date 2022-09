Le 13H au jardin : la vie du potager en septembre

Le mois de septembre, c'est la récompense du jardinier. Les tomates, il y en a partout, c'est la profusion, c'est l’abondance. Vous avez aussi le melon, c'est délicieux, ça sent bon, c'est bien mûr, c'est juste à dévorer. Septembre, c'est encore la mi-saison. Les journées raccourcissent, le climat change, on commence à avoir des pluies abondantes. C'est le cas en ce moment, mais la terre est encore chaude. Elle est aux alentours de 18 à 20 degrés. Ce qui est parfait pour faire des semis et plantations. Dans cette période de mi-saison, il est encore temps de planter de la coriandre. Petite poignée dans la main et on va pouvoir saupoudrer. Une fois que c'est fait, on prend de la terre à semis, on saupoudre une légère couche et avant d'arroser, on tapote un petit peu de façon à fixer les graines dans la terre. Dernière étape : il faut arroser. Un peu plus loin, on a des choux chinois. On les désolidarise de façon à les mettre dans des pots individuels. Et le geste auquel il faut faire attention, c'est séparer le plant sans esquinter la racine et les autres plants. TF1 | Reportage H. Grégoire, J. Denniel