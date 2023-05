Le 13H au jardin : les bons conseils de mai

En mai, fais ce qu'il te plaît, mais pas tant que ça. Tous les petits plants vont sortir au potager le 11, le 12 et le 13 mai. A partir de ces trois jours, il n'y a plus aucune crainte de gel. D'ici là, une fois arrosés, vous pouvez les sortir tous les jours pour acclimater les plants et les rendre plus forts. Au mois de mai, il est grand temps de planter ses tomates en serre. Il faut faire un trou, mettre un peu de terreau et d'orties. Ces dernières vont amener de l'azote dans la terre. Plantez les pieds de tomates juste en dessous des premières feuilles pour obtenir des plants plus robustes. Il n'y a plus qu'à les regarder pousser. Au potager, il y a aussi les légumes d'hiver qu'on plante. L'ail, les échalotes, les oignons, les pommes de terre... ne craignent pas le froid. Dès le début du mois d'avril, on commence à faire des petits semis de carottes, de navets et de radis. Le soir, déposez un voile de forçage, un petit tissu, pour éviter le coup de gel. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, C. Ebrel, J. Denniel