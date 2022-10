Le 13H au jardin : les bons conseils de Sandrine et Thierry

"Mes choux ont des trous dans les feuilles. Que faire ?" Le chou est victime de son succès. On l'adore, mais c'est aussi le cas des petits insectes. Si on a des trous dans les feuilles de chou, on peut mettre un purin d'absinthe ou d'ortie pour les faire partir. On peut également mettre des anti-limaces. Sinon, on enveloppe tous les choux d’une belle moustiquaire, ça va freiner tout le monde. "Démarrer un potager à l’automne, est-ce que c’est possible ?" Oui ! C’est étonnamment même le meilleur moment. C’est le moment de faire votre compost, qui viendra amender votre terre et la nourrir. C’est aussi le moment de semer tous les engrais verts. Toutefois, si vous avez envie de planter quelque chose dans votre jardin, il ne faut pas hésiter à planter tous les bulbes. "J’ai du mildiou dans mes tomates. Que faire ?" Le mildiou, c’est ça la vraie calamité au potager. On coupe tout lorsque les tomates sont toutes fichues. On déracine et on enlève. Par contre, au premier signe de maladie, on vient tout de suite couper nos feuilles. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel