Le 13H au jardin : les bons conseils pour l’été

Faut-il pailler un potager ? "Pailler son jardin est très important lorsqu'il fait très chaud. Et c'est très utile parce que ça maintient l'humidité, et puis on fait des économies d'eau", explique Thierry Gabet, jardinier. Au programme ce jeudi, paillage des fenouils. Mais attention, le paillage, ça fait aussi venir les limaces, les escargots, et les petites souris. Comment se débarrasser des limaces ? Au potager, elles grignotent tout sur leur passage, surtout les salades. Pour s'en débarrasser, d'abord les méthodes préventives. Vous pouvez planter de l'ail ou de l'oignon. L'odeur fera fuir les limaces. Ou alors, installez des moustiquaires, mais aussi mettez du marc de café autour des légumes. Sinon, fabriquez un piège avec de la bière. Et si vous désespérez, dernière option, utilisez de l'anti-limace, compatible avec l'agriculture bio. Mais attention aux quantités, ce sont cinq grammes par mètre carré maximum, et trois fois par an, pas plus. Les plants de poivrons ou de piments sont encore très petits, que peut-on faire ? On patiente et on fortifie les légumes avec de l'azote. Ou bien, remplacez les plants en achetant des nouveaux en jardinerie. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens