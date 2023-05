Le 13h au jardin : ne pas en perdre une goutte d'eau au potager

Au potager, l'eau, c'est la vie. Les légumes ont besoin de soleil, mais surtout d'eau. Ce vendredi, les jardiniers du 13h vont vous montrer comment s'organiser pour ne pas en manquer une goutte. Pour réussir un potager familial, on estime qu'il faut environ quatre mètres cubes d'eau par an pour un potager de 200 mètres carrés. On peut récupérer l'eau de plusieurs façons : par captation des gouttières ou utiliser un moyen de stockage. Thierry a choisi une citerne souple pour stocker les eaux de pluie. Une fois l'eau stockée, il faut apprendre à bien la distribuer. Par exemple, tout ce qui est légumes verts, ils ont toujours besoin d'eau. Par contre, il y a des légumes comme la pomme de terre ou les oignons qui n'ont pas besoin d'eau. Et contrairement à certaines idées reçues, la tomate non plus n'est pas gourmande. Une fois les besoins bien identifiés, place à la technique, à commencer par l'arrosoir. Il faut retourner le pommeau, arroser le soir et on évite d'asperger les feuilles. Si vous devez vous absenter quelques jours, pensez à vous munir d'une programmation et le tuyau percé fait le reste. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel