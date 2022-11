Le 13H fête Noël : la galantine au foie gras de Nouvelle-Aquitaine

Lorsqu'elle se dévoile, la galantine de foie gras laisse apparaître sa couleur caractéristique et cette image fondante d'une charcuterie toute en finesse. Sa préparation est assez simple. Pour un poids final d'un kilo, il faut compter quatre cuisses de poulet, 500 grammes de porc ainsi que 100 grammes de foie gras, une barre de porc et quelques légumes pour le bouillon. Une recette de Noël qu'Emanuel maîtrise sur le bout des doigts et à laquelle il fait participer sa fille Manon. Pendant que sa fille découpe la viande, Emmanuel prépare le bouillon dans lequel la galantine va cuire. Avec les os et la peau des cuisses de poulet, on ajoute des carottes, un poireau, du céleri, un oignon avec du thym, du laurier et du clou de girofle. Quant à la viande, une fois coupée, il faut la hacher grâce à un appareil auquel on tient beaucoup dans la famille : le "robot-coupe". Porc et poulet sont hachés chacun à leur tour avec un mélange d'assaisonnement. Dans la farce, on peut ajouter quelques champignons. Il s'agit d'une recette originale qui change un peu de la recette traditionnelle. La galantine est roulée dans une feuille de papier sulfurisé. Puis, elle est cuisinée deux heures à 180 °C. C'est une charcuterie de fête particulièrement prisée en Nouvelle-Aquitaine. Reportage > TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre