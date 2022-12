Le 13H fête Noël : l'agneau aux épices de Provence

Il s'est effiloché tout seul durant seize heures de cuisson dans la cocotte pour être le plus fondant possible avec ces légumes caramélisés. La recette est très simple. Il vous faut un beau gigot d'agneau, des pommes de terre, des carottes, des oignons, de l'ail, du miel et pour finir des herbes de Provence. Cécile prépare cet agneau confit avec sa belle fille Anna à la nuit tombée, car il va cuire toute la nuit. Mais avant, il doit rôtir pour démarrer la cuisson. Comptez 30 minutes pour bien faire revenir la viande. Pendant ce temps, il faut cuisiner le confit d'oignon, avec du vinaigre balsamique et une bonne cuillère à soupe de miel. C'est une tradition dans les Alpes-de-Haute-Provence. L'agneau tient une place particulière à la table des habitants du pays du Sisteron. Après avoir garni le gigot d'ail et d'herbes de Provence, c'est le moment de le faire mijoter sur le poêle à bois. C'est une recette de l'arrière-grand-mère de Cécile. Le lendemain matin, l'agneau est presque prêt après quatorze heures de cuisson. Il ne reste plus qu'à caraméliser les légumes. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba