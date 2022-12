Le 13H fête Noël : l’aumônière au brie d’Île-de-France

Elle se déguste d'abord avec les yeux. Dorée et joufflue à souhait, cette petite aumônière recèle des trésors de gourmandise. À commencer par le fromage star d'Île-de-France, un brie de Meaux fait à cœur. Dans la recette de Pascal Barré : des champignons de Paris, de la moutarde de Meaux et les pommes du verger voisin. À la maison, c'est lui qui cuisine. Carine, sa femme, fait souvent office de marmiton. Les pommes sont ensuite taillées en petits cubes, tout comme les champignons. Le brie de Meaux va apporter de la rondeur. Débarrassé de sa croûte encore tendre, que l'on peut d'ailleurs manger à part, il est coupé en morceaux. Le brie est ensuite incorporé pour se fondre à la préparation. Il est temps de confectionner les aumônières. Un peu de beurre fondu sur les feuilles de brick les rendront extra-croustillantes. Il ne reste qu'à déposer une bonne cuillerée de ce délicieux mélange : brie, pomme et champignon, avant de former et de refermer l'aumônière. Petite astuce : glisser une tranche de pain de mie pour encore plus de texture. Ultime raffinement, une petite sauce relevée pour accompagner des aumônières plus que craquantes, extra-croustillantes, comme autant de petits cadeaux sur la table de Noël. TF1 | Reportage E. Tran, J.F. Drouillet