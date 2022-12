Le 13H fête Noël : le stollen du Grand Est

Avec sa couverture neigeuse, le stollen est un gâteau dont la consistance se prête parfaitement aux températures hivernales. Sa composition est assez simple : farine, lait, beurre, levain, sucre, œufs, sel et surtout une bonne dose de fruits secs qui auront bien macéré dans du rhum. Avec sa petite fille Léna, Patrick Vichard commence d'abord par composer un peu de levain qu'il laissera reposer quelques minutes, avant d'y incorporer tout le reste des ingrédients pour faire sa pâte à gâteau. Avec un robot ou à la main, il faut prendre son temps pour que la pâte soit bien élastique, avant d'y incorporer les fruits secs. Il faut ensuite patienter au moins deux heures. Le stollen peut enfin passer au four. Avant de décorer le gâteau, un petit conseil de Patrick, ancien pâtissier. "Pour éviter que le stollen dessèche, on le recouvre à chaud d'une petite couche de beurre", rapporte-t-il. Il ne reste qu'à saupoudrer de sucre glace, sans oublier de laisser refroidir notre stollen, avant de le couper. Symbole de partage chez les Vichard, comme pour de nombreuses familles du Grand Est, le stollen rassemble toutes les générations. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse