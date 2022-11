Le 13H fête Noël : le tatin d'endives dans les Hauts-de-France

Pour la préparation, il vous faut des endives de pleine terre, du beurre en quantité, du sucre roux vergeoise, un verre de jus d'orange et de la farine pour faire la pâte. Dans sa cuisine, Fabienne commence par découper les endives. Pendant ce temps, la casserole est tapissée de beurre. Avant d'y plonger les endives, voilà une première astuce : rajouter la moitié d'un verre de jus d'orange, ça enlève tout l'amertume de l'endive. Pour l'aider à cuisiner, Fabienne a invité Michel, 86 ans. Celui-ci a créé la Confédération de l'endive dans la région. Mais revenons aux fourneaux. En compote dans la casserole, il est temps de sucrer les endives avec un sucre spécial : la vergeoise. C'est d'ailleurs le sucre typique des gens du Nord. Ensuite, il faut faire une pâte brisée et préparer le caramel qui viendra tapisser le fond des ramequins. On y ajoutera les endives bien cuites et par-dessus, la pâte. Faire cuire le tout au four pendant 20 minutes. Le tatin d'endives, c'est facile à faire, léger et pas cher. Le tout arrosé d'une bonne bière ambrée, voilà un joyeux Noël ! TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas