Le 13H fête Noël : les rissoles de Savoie

Comme un bonbon, une friandise de Noël, voici les généreuses rissoles aux poires. Il faut : cinq kilos de fruits, 500g de beurre, un kilo de farine, du sucre, du lait et du vin rouge. Pour une bonne pâte feuilletée, Martine et son petit voisin mélangent d’abord la farine et le beurre. Il faut que la pâte soit comme de la pâte à modeler. C’est parti pour dix minutes d’effort. Tandis que le pâton repose, il faut faire le "prin" ou la farce en Français. Son secret : un zeste d’orange pour son côté acidulé. Martine ajoute des morceaux de coings, deux bâtons de cannelle, une gousse de vanille et le verre de vin. Direction le fourneau à bois, mais n’importe quelle plaque de cuisson peut faire l’affaire. Il faut une cuisson à feu doux pendant quatre jours, c’est là que la magie opère. Une fois la pâte étalée, les rissoles sont façonnées une à une et délicatement garnies. Il faut les mettre 20 minutes au four. Ce dessert traditionnel de la cuisine savoyarde est à déguster sans modération. TF1 | Reportage Y. Matisse, S. Thizy