Le 13H fête Noël : pain au beurre et chocolat créole aux Antilles

Désignez votre recette de Noël préférée grâce au jeu "Le 13H fête Noël". Nous avons sélectionné une par région. Le pain au beurre et chocolat créole sont un incontournable aux Antilles. Inscrire le soleil et la chaleur des Antilles au menu de votre repas de Noël avec ce pain au beurre généreux accompagné d'un chocolat créole parfumé aux épices de Martinique. Pascal, Chloé et Antoine acceptent le défi. Pour commencer, il faut réunir les ingrédients pour le pain au beurre. Mélangez la farine, le beurre, le sel, les œufs, la levure, le sucre de canne et le lait au pétrisseur jusqu'à obtenir un ensemble bien élastique. Il faut fleurir légèrement la pâte et laisser reposer 25 minutes dans un milieu humide. A noter : l'astuce de Pascal pour un pain au beurre bien doré, c'est le jaune d'œuf. On enfourne la recette pendant 25 minutes à 180 degrés. En attendant, passons au chocolat créole. Le lait est infusé avec les arômes. Ajoutez un peu d'essence de vanille et le chocolat en poudre. Il ne reste plus qu'à servir avec le pain au beurre tout juste sorti du four. Cela n'est pas obligatoire mais la recette indique après dégustation une séance de danse traditionnelle. L'esprit de Noël à l'Antillaise. TF1 | Reportage J.M. D'Abreu, C. Adélaïde