Le 13h répond à vos questions

Un téléspectateur du 13h de TF1 a envoyé une vidéo. Il demande ce qu'il faut faire sur un axe où les voitures font des excès de vitesse et cela favorise des accidents. Il ajoute également que les poids lourds qui traversent la route compromettent l'état des maisons des habitants. Thierry Coiffier prodigue ses conseils. Il affirme que la première chose à savoir, c'est : qui est le gestionnaire de voirie ? Si la route est située en agglomération, c'est la mairie. Si c'est une route départementale, c'est le département. C'est important parce que le gestionnaire de voirie est celui qui décide de la limitation de vitesse. Ensuite, il faut mobiliser les riverains, créer un collectif ou lancer une pétition. Puis, vous pouvez écrire au maire, par exemple, par lettre simple puis lettre recommandée. Les experts recommandent de monter un dossier détaillé et précis. Le but consiste à convaincre le maire de la dangerosité de la situation et de proposer un dispositif adapté. T. COIFFIER