Le 14 juillet, la soirée de l'année à Carcassonne

A Carcassonne, le 14 juillet est une journée de fête non-stop. Elle commence à l'heure de l'apéro avec un bal musette qui finira en un concert de rock endiablé. Entre temps, comme chaque année, des centaines de milliers de spectateurs sont venus admirer le spectacle qu'offre l'embrasement de la Cité médiévale. Un ballet de feu d'artifice qui a ébloui aussi bien les petits que les plus grands. De bons souvenirs à garder jusqu'à l'année prochaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.