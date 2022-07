Le baby-foot a aussi son mondial

La salle résonne des balles qui rebondissent et des bruits des barres métalliques qui tournent, se cabrent et tirent. Les joueurs, eux, sont concentrés, car ce sont les championnats du monde du baby-foot. Un jeune garçon venu du Pérou confie que c’est un sport sérieux. Il vient de si loin avec un objectif : gagner. Tom, le jeune normand, a remporté le match. Pour lui, cette compétition est cruciale. Cette semaine, près d’un millier d’athlètes s’affrontent à Nantes. Tous viennent des quatre coins du monde. Pascal vient d’ailleurs d’arracher une victoire à son adversaire allemand. Un sport avec son jargon et ses techniques. À ce propos, Chantal met un terme au débat séculaire. Les visiteurs ne résistent pas à l’appel du baby. Dehors, Frédéric tente bien que mal de battre son fils, champion de France. La revanche n’est pas loin, l’abeille viendra sûrement ensuite. Le baby-foot a cet atout irrésistible de réunir les générations autour d’une même table. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel, M. Modicom