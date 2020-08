Le baguage des flamants roses bat son plein en Camargue

L'heure de la migration va bientôt sonner pour les flamants roses en Camargue. À Aigues-Mortes (Gard), 12 000 poussins sont nés cette année. Sachant que ces oiseaux sont fragiles, des bénévoles se rassemblent pour poser des bagues autour de leurs pattes. Une opération qui vise à les protéger, à suivre leurs déplacements et à connaître leur longévité. Sans l'intervention de ces scientifiques, les flamants roses auraient sûrement disparu aujourd'hui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.