Le bal du Chat noir, un moment fort du carnaval de Dunkerque

C'est le premier temps fort du carnaval de Dunkerque. Depuis bientôt 80 ans, le bal du Chat noir rassemble toutes les générations. Et cette année, ils étaient près de 10 000 à ne pas rater ce rendez-vous. Dans une ambiance bon enfant, les carnavaleux s'en sont donné à cœur joie à sauter et se bousculer samedi soir. Les festivités carnavalesques, quant à elles, dureront jusqu'au printemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.