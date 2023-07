Le ballet des montgolfières

Le spectacle est toujours aussi impressionnant. Ces 400 montgolfières qui décollent en même temps, c'est d'abord un sacré challenge pour les pilotes. Un coup de brûleur, et le ballon remonte. Une fois en l'air, il n'y a plus qu'à apprécier. "C'est joli, c'est impressionnant autant de montgolfières", rapporte une participante. Vues du sol, la variété et la multitude de ballons étonnent tout autant les spectateurs. Selon eux : "Toutes ces couleurs, ces décalages, c'est magnifique" ; "mettre des pubs sur les choses, les couleurs, les reflets, c'est super beau". Pour Franck Leroy, président du Conseil régional du Grand Est, ce grand rendez-vous mondial est un coup de pouce extraordinaire pour le tourisme local. En l'air, la découverte des paysages se poursuit pour les passagers qui sont toujours aussi émerveillés. Le moment un peu stressant de se poser arrive. Mais pour nous, pas de souci, Christophe, notre pilote belge, est expérimenté. À la tombée de la nuit, le spectacle continue. Il va se poursuivre matins et soirs toute cette semaine, si la météo le permet. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse