Le bar les pieds dans l'eau

Dans le port de Landunvez (Finistère), Marie-Claude Merceur a quitté le navire. Pendant près de 18 ans, elle a tenu la barre de ce bateau immobile transformé en un salon de thé. Elle avait fait appel à SOS Villages pour trouver un repreneur, nous l'avions rencontré l'année dernière. "J'ai encore les larmes aux yeux. Mais bon, on est passé à autre chose", confie-t-elle. La nouvelle retraitée a passé la main à Pierre-Yves et Crystel Barra. Ce couple de Bretons a eu un coup de cœur en regardant notre reportage. "C'est le côté atypique, c'est différent et ça n'existe pas partout", explique Crystel. Ces habitués retrouvent le navire avec bonheur. Selon une cliente, "ce qui est magique, c'est le cadre du bateau, le fait d'être sur un bateau". Sur le pont supérieur, le paysage invite à l'évasion. "Pour moi, c'est le plus beau coin de toute la contrée", rapporte une cliente. Ancien fileyeur, salon de thé et désormais bar, le troisième chapitre de l'histoire du navire ne fait que commencer. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, T. Lagoutte, A. Janssens