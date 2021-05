Le bateau de l’acteur Fernandel restauré dans les Bouches-du-Rhône

Pour comprendre Fernandel et Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), il faut suivre ses traces et emprunter les marches qui vont de sa villa sur les hauteurs du port jusqu'à la petite plage en contrebas. Un endroit qui nous replonge 70 ans en arrière. L'été, l'acteur arrêtait tous ses tournages pour venir se reposer sur la côte bleue. Chaque jour ou presque, il embarquait sur son bateau pour s'adonner à l'une de ses passions : la pêche. Fernandel avait baptisé sa barquette marseillaise "Le Caméra". A sa mort, elle est revendue et quitte Carry-le-Rouet. Mais depuis quelques mois, cette dernière est de retour à bon port pour y être restaurée, et il y a du travail. Les derniers propriétaires en ont fait don à une association de passionnés. Une fois les réparations terminées, leur projet, c'est de pouvoir exposer "Le Caméra" près du port de la ville en hommage à son plus grand capitaine. En 50 ans, le bateau de Fernandel a changé. Pour le remettre dans son état originel, il a fallu faire des recherches, fouiller les archives et dégoter des images, en couleur si possible.