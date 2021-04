Le beau spectacle offert par les cigognes, en pleine saison des amours

C'est un ballet de grandes dames, visible non pas en Alsace mais en Loire-Atlantique. Tous les jours, depuis plusieurs mois, Jean-Luc et Marie-Pierre Javel partent à leur recherche. C'est la pleine période de nidification et d'accouplement des cigognes. Le couple passe des heures à contempler ces oiseaux majestueux. A Machecoul, les habitants en prennent d'ailleurs plein les yeux. Cette année, l'association ornithologique compte 252 couples dans le département. "La cigogne a failli disparaître dans les années 70, il restait moins de dix couples dans l'Hexagone. Aujourd'hui, c'est une des espèces, et tant mieux, qui se porte bien", explique Hubert Dugué, ornithologue. "Elles trouvent là des milieux totalement favorables, des prairies humides où il y a énormément de nourriture", rajoute-t-il. A tel point que pour certains, les voir est devenu un spectacle quotidien. Les premiers cigogneaux devraient naître d'ici deux jours. Alors, n'oublions pas de lever la tête pour voir ce qui nous entoure.