Le Beaujolais nouveau est arrivé

A minuit précis mercredi soir, le vin des copains a jailli dans un déluge de lumières. Après une édition annulée en 2020 pour cause de crise sanitaire, la foule se presse à Beaujeu (Rhône) pour savourer le premier vin du millénaire. Un peu plus tôt dans la grisaille de novembre, les vignerons ont réchauffé l'atmosphère en défilant dans les rues avec les sarments, les rameaux de la vigne. "C'est l'aboutissement du travail de l'année", confient-ils. Une tradition qui dure depuis 70 ans pour célébrer la fin de l'année viticole. Ce jeudi matin dans les bouchons lyonnais, c'est jour de fête. Dès 8h, les fidèles clients se sont donné rendez-vous. "A Lyon, il y a trois fleuves qui coulent : le Rhône, la Saône et le Beaujolais", explique l'un d'eux. Ici, l'arrivée du Beaujolais est l'occasion de mâchonner, de savourer un repas matinal à base de saucisson, boudin ou tête de veau. Un bon petit déjeuner qui pourrait effrayer certains, mais surtout pas les Lyonnais. Le Beaujolais, c'est un vin frais léger au goût de renouveau, à consommer bien entendu avec modération. TF1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize, D. Paturel