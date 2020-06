Le beffroi de Bergues rouvre au public

Le beffroi de Bergues (Nord) s'est remis à chanter. Durant trois ans, les cloches ont été bâillonnées à cause d'importants travaux. Depuis quelque temps, le carillon arrose à nouveau la ville de ses mélodies. Si son clavier a été changé, l'ancien modèle a été précieusement conservé, celui sur lequel Dany Boon a joué dans le film "Bienvenue chez les Ch'tis". Les touristes pourront visiter ce beffroi dès le 27 juin.