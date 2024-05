Le Belem longe la Corse : la flamme arrive en France !

D’ici quelques heures, à l’horizon, se dessineront les côtes françaises. Le Belem, avec à son bord la flamme olympique, longe la Corse après une semaine de traversée dans des conditions météorologiques pas toujours clémentes. Depuis 48h, la mer est agitée, ce qui les a poussés à revoir leur trajectoire. À cause d’un vent trop fort à l’Ouest de la Corse, le trois-mâts poursuit sa route par l’Est. À bord, rien n’ébranle le moral des troupes. Le Belem trois-mâts et ses 128 ans d’existence contraste avec la jeunesse de l’équipage : 64 membres qui vivent une épopée incroyable. Aux larges de l’Italie, comme s’il les saluait sur leur passage, le Stromboli entre en éruption, mais aussi la traversée impressionnante du canal de Corinthe. Des souvenirs qui resteront gravés et que l’équipage veut partager avec celle qu’on appelle son 65ème membre : la flamme. Une chose est sûre : l’aventure de la flamme ne fait que commencer. Dès ce samedi soir, elle aura passé le Cap Corse. D’autres surprises l’attendent à son arrivée à Marseille, mercredi prochain. TF1 | Reportage L. Kebdani