Le Belem : une bulle de sécurité autour du trois-mâts

À bord d'une vedette, Jeanne Quancard nous explique la bulle de sécurité autour du Belem. Sur le poste du commandant de bord, il y a les 1 000 noms des bateaux qui sont inscrits ici. En effet, il faut vérifier que tous les navires qui participent à cette parade nautique exceptionnelle soient bien inscrits. C'est une véritable bulle de sûreté, un bouclier qui entoure en ce moment le Belem. Il y a également le GIGN, la gendarmerie maritime, les policiers, évidemment, mais aussi les douanes. Notre équipe est d'ailleurs avec ces derniers en ce moment. En quelques sortes, ce sont ces bateaux qui sont les anges gardiens du plus grand et du plus beau d'entre eux. Le but est de s'assurer que la parade nautique et l'arrivée au port de Marseille (Alpes-Maritimes) se déroulent le mieux possible. TF1 | Duplex J. Quancard