Le berceau du capitaine du XV de France : dans le village d'Antoine Dupont

Dans ce village, cela fait 50 ans que les Dupont sont célèbres. Les grands-parents d'Antoine tenaient ce bar-restaurant. Toto, comme on le surnomme ici, est très apprécié et tous ont le même adjectif à la bouche, "humble". L'enfant du pays est aussi associé à un plat familial que lui préparait sa grand-mère, le magret cocotte. La recette est toujours à la carte. Le village, c'est un peu son havre de paix. Sa famille possède une affaire. Le capitaine de l'équipe de France y retrouve ses amis. Lucas a grandi à ses côtés. Le point de rendez-vous forcément, c'était le stade de rugby. Un mur entier retrace le parcours du joueur avec ses plus beaux maillots. Jean-Philippe a été son premier entraîneur. Sans son intervention, Antoine n'aurait peut-être pas été ce champion du ballon ovale. L'enfant s'ennuyait, le club l'a donc surclassé. Ce vendredi soir, les bénévoles préparent une grande fête. Rencontre amicale, puis retransmission du match, avec l'espoir que Toto, l'enfant du pays, devienne dans quelques semaines champion du monde. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J. V. Fournis