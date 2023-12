Le béton ça peut être beau !

Des bâtiments à géométrie variable, et des perspectives de la ville qui donnent le vertige. Un point commun, ce matériau tant décrié, les Grenoblois le surnomme l'or gris. Une fierté grenobloise racontée lors des visites guidées. Dissimulé entre les immeubles, une pépite architecturale qu'on ne soupçonne pas, un garage a la façade art déco, classé monument historique. La structure démontre les performances du béton, suffisamment résistant pour supporter le poids de 225 véhicules. Un décor futuriste dans la capitale des Alpes, connu pour être le berceau de la cimenterie française. Il y a deux siècles, un scientifique découvre la recette qui continue de faire la renommée de l'entreprise familiale. Le parfait dosage entre le calcaire et l'argile, et en bout de chaîne, le précieux ciment qui une fois ajouté à de l'eau et du sable, constitue le béton. La Casamaures, un palais de l'or gris, est le plus ancien monument français construit en ciment moulé sans armature. Une innovation technique qui attire les scientifiques du monde entier. TF1 | Reportage S. Agi, C. Bruère, O. Couchard