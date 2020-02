Le bien manger au pas-de-porte des Alsaciens

En Alsace, le marché bus de sept producteurs bio s'arrête dans six communes différentes chaque semaine. Ses étals sont composés de produits locaux et de saison. À cause de son succès, la seule allée du marché ambulant est souvent encombrée. Les légumes se vendent vraiment comme des petits pains. Illustration de ce circuit de proximité à Soufflenheim. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.