Le bilan s'alourdit à Hawaï, au moins 55 morts

Presque l'intégralité d'une station balnéaire est ravagée par les flammes. Lahaina est complètement défigurée. Dans la ville, les maisons sont anéanties. En bord de mer, il ne reste que des carcasses de voitures, celles d'habitants qui cherchaient à fuir. Parmi eux, Florian, un Français qui habite là depuis 20 ans. Il est devant sa maison, il n'en reste plus rien. Il nous raconte : "Les vents étaient tellement forts qu'ils ont déraciné tous mes arbres. Pendant trois heures, je me suis battu avec des arbres qui tombaient sur les toits." Il a pu être hébergé au Nord-Est de la ville. Depuis mercredi, 14 000 personnes ont été évacuées. Dans ces conditions extrêmes, les habitants s'entraident, comme le raconte Emmanuel, un autre Français sur place. Il témoigne : "on a d'abord récupéré des produits de première nécessité. Ce qui a été le plus demandé, c'était du matériel de camping." Plusieurs cagnottes en ligne ont été lancées pour venir en aide aux sinistrés. Les pompiers restent à pied d’œuvre. Le feu est aujourd'hui maîtrisé à 80%. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Emeriau, S. Chefiri