Ardèche : un "Bison futé du canoë" permet d'éviter les bouchons sur l'eau

L'Office du tourisme des Gorges de l'Ardèche a imaginé une sorte de Bison Futé pour les canoës. Objectif : fluidifier le trafic et limiter les accidents. Et comme pour les chassés-croisés, il y a même les couleurs que vous connaissez bien, comme Bison Futé. Cela s'appelle "Canoë Malin". Mais le fonctionnement par webcam et la prévision de trafic sont identiques. Le but est surtout de préserver cet écrin naturel et de fluidifier le trafic concentré sur seulement quinze kilomètres alors que la rivière en compte 60.