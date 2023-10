Le bistrot à la maison

Un bruit court dans les rues de Flers (Orne). Derrière cette maison, un bistrot, un vrai ! Ici, vous êtes chez Jacky et Gwenola, c'est leur maison. "C'est génial" ; "C'est trop bien, c'est trop cool" ; "C'est chaleureux, c'est un lieu unique ici", lancent quelques clients. Quelques minutes plus tôt, Jacky enfilait son tablier et Gwenola accueillait les premiers clients. Il y a deux ans, quand ces deux éducateurs spécialisés à la retraite ouvrent ce bistrot chez eux, une seule pièce est aménagée, leur garage. Adrien, leur fils, vient d'arriver. Cette maison, c'est là où il a grandi et là où il a fait ses premiers pas : "ça reste notre maison, rien n'a changé ; jeudi et vendredi, on peut continuer les soirées avec nos amis et voir aussi d'autres gens ; ça reste très plaisant". Très vite, des amateurs de musique s'installent. Et autour de la table, ça discute. Les générations se mélangent. Ici, un inconnu devient vite un ami de longue date. Avec ce bistrot, Gwenola et Jacky ne perdent pas d'argent, mais n'en gagnent pas pour autant. Leur projet, créer un lieu convivial où tout le monde se sent comme à la maison. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon