Le bistrot qui roule

La planchette charcuterie et la petite paire de knacks, à partager à la bonne franquette et dans la bonne humeur, l'esprit du bistrot des villages résumé en deux commandes. Une camionnette aménagée, des produits simples, pour de bons moments entre amis ou avec ses voisins. Un bistrot sur quatre roues pour mettre en pratique une belle idée : créer du lien entre les habitants. Derrière le comptoir de sa camionnette, il y a Clément Nicaud, 28 ans. Il a quitté Paris et un travail de bureau. Il a troqué sa vie urbaine contre un retour aux sources. Il organise ses tournées à la demande des communes. Pour l'instant, une dizaine de villages font appel à lui. Le déplacement est gratuit. Il suffit d'une place libre pour installer son petit bar le temps d'une soirée. Comme dans un vrai bistrot, on se donne rendez-vous surtout en début de soirée. Clément est seul pour répondre aux commandes. Son véhicule est prévu pour de la petite cuisine sans oublier les boissons à la pression. Au menu, des produits en circuit court, des boissons locales, mais surtout des sourires et de nouveaux contacts entre les habitants. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings