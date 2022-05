Le blé n’a jamais coûté aussi cher

À la boulangerie, ce mardi matin, le petit coup d'œil sur les prix a montré que tout a augmenté un peu. Pour les clients, l'augmentation n'est pas encore significative d'autant qu'ils restent très fidèles à leur boulanger préféré. C'est une augmentation comme un effet domino, puisque c'est la conséquence de l'augmentation du prix du blé partout dans le monde. Aurélien Flinois, boulanger, achète pourtant sa farine dans le pays, mais ça n'a pas empêché la hausse du prix. Il achète les 100 kilos à dix euros de plus qu'il y a quinze jours. Là, chez un meunier, on fabrique la farine justement avec du blé acheté en Europe. Mais depuis la guerre en Ukraine, les prix explosent. Avec du blé, on fabrique de nombreux produits comme les pâtes. Dans un supermarché ce mardi matin, on constate que le kilo de farfalles a augmenté de 25% en plus qu'il y a un mois. Les clients ont déjà changé leurs habitudes. Et maintenant, les meuniers vont attendre la prochaine récolte de blé cet été. Mais à coup sûr, les prix vont encore augmenter. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Agili