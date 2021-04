Le bœuf Chouan sauvé de l'abattoir grâce à une cagnotte dans les Landes

Après des années de labeur à l'écomusée de Marquèze, Chouan va pouvoir profiter d'une retraite paisible et bien méritée. Âgé de 13 ans et sur la fin de carrière, il était destiné à partir à l'abattoir au mois de juin. Le destin du bœuf a basculé mi-avril avec la création d'une cagnotte en ligne pour le sauver. Avec 6 000 euros récoltés en à peine quelques jours, la relève est assurée. Avec sa jolie race béarnaise, Chouan pèse plus d'une tonne. C'est un peu la mascotte de l'écomusée. Le personnel est surpris par un tel élan de solidarité. "C'est allé très vite. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur" ; "Quasiment 300 donateurs, il y a eu un véritable engouement", affirment certains. Dans le village de Sabres, tout le monde connaît Chouan. Les habitants saluent cette belle initiative. "Il avait une certaine notoriété" ; "Au niveau du village, c'est assez connu. Je pense que c'est une très belle action", expliquent-ils. Dans le cadre idyllique où il a grandi et travaillé toute sa vie, Chouan peut désormais couler des jours heureux.