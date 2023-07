Le bois, une filière qui embauche

Pour une maison de 150 mètres carrés, comptez 350 000 euros. C'est 15% de plus qu'une construction en béton. Une fabrication plus chère, mais qui a aussi ses avantages. Grâce aux matériaux d'origine naturels, la construction est plus propre pour l'environnement et la maison bénéficie d'une très bonne isolation. Forcément, cela plaît aux clients. Le bois permet aussi d'imaginer sa maison autrement. Ici, avant d'arriver sur le chantier, tout est déjà préfabriqué en atelier. Après avoir posé le plancher, fixer les murs et le plafond, les ouvriers aménagent tout l'intérieur jusqu'à la salle de bain. Ce bloc, prêt à l'emploi, peut devenir un logement de 20 mètres carrés, ou vient s'ajouter à d'autres blocs pour former une maison entière. Là encore, le succès est au rendez-vous, l'entreprise a prévu d'embaucher 80 salariés supplémentaires l'année prochaine. Les forestiers recherchent des espèces plus résistantes à la chaleur. Dans les prochaines décennies, on pourrait par exemple voir apparaître des arbres du sud comme le cèdre ou le pin maritime dans les forêts du Morvan. TF1 | Reportage L. Kebdani, S. Deperrois