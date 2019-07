Le Boisle : dernier jour de classe avant la fermeture définitive de l'école

Au Boisle, dans la Somme, c'est une journée particulière pour les enfants du village. C'est le dernier jour de classe avant la fermeture définitive de leur école. Celle-ci fait partie des 150 écoles rurales touchées par les mesures du gouvernement. A la prochaine rentrée, les enfants seront regroupés dans un établissement plus grand. L'émotion des parents et des enseignants est palpable à la sortie des classes. Pour eux, le cœur de leur village s'est arrêté de battre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.