Les vieilles voitures diesel peuvent désormais rouler au GPL grâce à un kit !

Il y a deux ans et demi, Iphigénie Ngounou s'est lancé un défi en utilisant du gaz pour permettre aux véhicules diesel comme le sien de diminuer leur empreinte carbone. Un kit à 3 000 euros en moyenne pour installer un deuxième réservoir. "Il roule en permanence avec 40% de diesel et 60% de gaz", explique la présidente directrice générale de Retrogaz. Résultat : des émissions de gaz à effet de serre en moins et une nouvelle vie pour ces véhicules polluants. Quelles que soient leurs anciennes vignettes Crit'Air, cette conversion permet d'obtenir la "catégorie 1". Sésame pour rouler dans les zones à faible émission. "C'est abordable. C'est moins cher que d'acheter une voiture", réagit un automobiliste. C'est aussi le constat de cette association. Elle voit cette innovation comme la meilleure solution pour continuer d'utiliser les 18 millions de véhicules concernés. Pour le conducteur d'une petite citadine Crit'Air 3, par exemple, l'installation du kit permettrait d'économiser 40% du prix du carburant chaque année et de rentabiliser son investissement en six ans. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Amzel