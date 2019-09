Le bol breton, un savoir-faire perpétué par la faïencerie de Quimper

La faïencerie de Quimper figure parmi les plus anciennes manufactures du pays. Elle est la dernière à fabriquer le bol breton du pays, et ce, avec des techniques traditionnelles. Avec plus de 330 années d'histoire, l'usine conçoit des pièces uniques et originales. Chaque année, la faïencerie de Quimper produit en moyenne 5 000 bols et propose 20 modèles différents. Avec ses 300 000 ventes par an, le bol breton a encore de beaux jours devant lui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.