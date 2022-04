Le bon d'achat Buitoni qui scandalise : le témoignage d’une famille victime de E.Coli

Voici le mail reçu vendredi par la famille d'une victime, contaminée après avoir mangé une pizza de la marque Buitoni. Il est inscrit : "Bonne nouvelle, un bon d'achat de 20 euros qui fait suite aux rappels de nos pizzas Fraich'Up Buitoni", indique le groupe. La fille de Sonia a été hospitalisée et a souffert de douleurs abdominales durant plusieurs jours. Ce mail reçu est une douleur supplémentaire. "Nous sommes scandalisés. On ne peut pas trouver des mots plus forts, je pense. C'est irrespectueux pour nous de recevoir ce bon. Pour nous, ce qui compte, c'est que notre fille soit reconnue victime. Ce n'est juste pas possible que Buitoni ne soit pas condamné", nous rapporte Sonia, la mère de Mila. Le groupe a présenté des excuses et justifie cette maladresse derrière une procédure de remboursement après le rappel des produits mis en cause. Pour l'avocat de Sonia, qui représente une quinzaine de familles d'enfants affectés, c'est insuffisant. Deux enfants sont morts, 53 personnes ont été malades. L'usine de Caudry, où été produites ces pizzas, est toujours fermée pour des manquements aux règles d'hygiène. Une enquête pour mise en danger d'autrui, blessures et homicides involontaires est toujours en cours. TF1 | Reportage C. Abel, D. Sitbon